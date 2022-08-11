اختفاء مروحيتين في شمال روسيا

انقطع الاتصال بمروحيتين خاصتين من طراز Robinson في شمال إقليم كراسنويارسك الروسي في سيبيريا اليوم الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية نقلا عن مصادر في خدمات الطوارئ.