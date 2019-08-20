اليونان ينفي تلقي طلبًا من ناقلة النفط الإيرانية للرسو

قالت اليونان، اليوم الثلاثاء، إنّها لم تتلق طلبًا من ناقلة النفط الإيرانية للرسو في أحد موانئها فيما حذرت واشنطن، أثينا من مساعدة السفينة.

وغادرت الناقلة ”أدريان داريا 1″، التي كانت تعرف باسم ”غريس 1″، والتي كانت مثار خلاف بين إيران والولايات المتحدة، جبل طارق، يوم 18 غشت.

وأظهرت بيانات تتبع السفن، أنّ ”السفينة متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني على الساحل الجنوبي لبيلوبونيز، ومن المقرر أن تصل يوم 26 غشت“.

وقال متحدث باسم وزارة الشحن اليونانية، إنّ ”السفينة تبحر بسرعة منخفضة ولا يوجد إعلان رسمي بعد عن أنها ستصل إلى كالاماتا“.