اندلاع حريق في فندق تاريخي في إسطنبول

ذكرت تقارير إخبارية أن حريقا اندلع يوم الجمعة في فندق فخم يقع على أرض قصر عثماني سابق في تركيا ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، ولم يعرف سبب الحريق بعد وأفاد تلفزيون "إن تي في" أن الحريق اندلع في الطابق الرابع من فندق "سيراجان بالاس"، وغطى المبنى بدخان كثيف وذكر التقرير أنه تم إجلاء الضيوف والموظفين في الفندق.