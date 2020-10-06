إعدام 11 شخصا بينهم سيدة في قضايا جنائية في مصر

نفذت مصلحة السجون في مصر صباح اليوم، داخل سجن استئناف القاهرة، حكم الإعدام بحق كل 11 مدانا، بينهم سيدة، في قضايا جنائية.ونفذ الحكم في حضور قيادات سجن الاستئناف، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وعضو من هيئة الأوقاف، ونقلت الجثث إلى مشرحة زينهم، تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم.