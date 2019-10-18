إقفال مدخل بعلبك الجنوبي في لبنان بالسواتر الترابية

تم إقفال مدخل بعلبك الجنوبي بالسواتر الترابية، فوق الإطارات المشتعلة لإخمادها من جهة ولإحكام قطع الطريق بالإتجاهين من جهة ثانية.

ورفعت صورة للحكومة مجتمعة، أحيطت بعبارتي "حكومة الفساد" و "حكومة النهب"، وردد المحتجون عبارة "الشعب يريد إسقاط النظام" ونداء "ثورة ثورة" على أصداء الأغاني الوطنية.