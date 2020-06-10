قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا من الضفةومستوطنون يقتحمون الاقصى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم حملة اعتقالات طالت 16 فلسطينيا في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية بينهم أشقاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال،اعتقلت خمسة مواطنين أشقاء في الخليل، كما داهمت عددا من منازل المواطنين في بلدة دورا وفتشتها .

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة العيسوية شمال شرق المسجد الأقصى وداهمت عدة منازل.

وفي نابلس، اعتقلت فلسطينيا من بلدة بيت فوريك شرق المدينة، علما أنه يعاني من مشاكل صحية في الأعصاب.

وفي جنين، اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدتي دير أبو ضعيف، وقباطية كما اعتقلت اخر في طوباس، بعد مداهمة منزله في المدينة وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من على حاجز عسكري قرب البحر الميت، واثنين آخرين من بلدتي دير أبو مشعل وكفر نعمة برام الله والبيرة.

من ناحية اخرى اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية،وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، قبل أن يغادروا من باب السلسلة.

في سياق اخر أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم بالاستيلاء على 160 دونما من أراضي محافظة قلقيلية ،وسلمت عشرات المواطنين في المحافظة قرارات بالاستيلاء على جزء من أراضيهم.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في قلقيلية السيد محمد أبو الشيخ أن الاحتلال أصدر 166 إخطارا للاستيلاء على 160 دونما، من أراضي مدينة قلقيلية، وقريتي حبلة جنوبا، والنبي الياس شرقا، علما أن بعض هذه الأراضي تقع خلف جدار الفصل العنصري.