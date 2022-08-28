الدفاع الروسية تعلن تدمير ورشات لتصليح مروحيات أوكرانية في زابوروجيه ومقتل 250 عسكريا في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن قواتها الجوية دمرت بأسلحة عالية الدقة ورشات بمصنع "موتور سيتش" في مدينة زابوروجيه، كان يجري فيه تصليح مروحيات تابعة للجيش الأوكراني.