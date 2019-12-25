أردوغان يؤكد أنه من الضروري وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب وقت ممكن

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته لتونس، اليوم الأربعاء، على ضرورة وقف إطلاق النار بليبيا "في أقرب وقت ممكن".وأضاف أن "التطورات السلبية في ليبيا لا تقتصر عليها، وإنما تمتد لدول الجوار وعلى رأسها تونس، وهي منزعجة جدا من ذلك"، مؤكدا أنه ستكون لتونس إسهامات قيمة للغاية وبناءة في جهود تحقيق الاستقرار بليبيا.ولفت أردوغان إلى أنه بحث مع الجانب التونسي "الخطوات التي يمكن أن نقدم عليها والتعاون الذي يمكن القيام به لضمان وقف إطلاق نار في ليبيا والعودة للعملية السياسية".

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