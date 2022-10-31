أوكرانيا تعلن عن مقتل 27 جنديًا روسيًا وتدمير معداتهم العسكرية جنوبي البلاد
آخر تحديث GMT14:59:40
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

أوكرانيا تعلن عن مقتل 27 جنديًا روسيًا وتدمير معداتهم العسكرية جنوبي البلاد

العرب اليوم -

العرب اليوم - أوكرانيا تعلن عن مقتل 27 جنديًا روسيًا وتدمير معداتهم العسكرية جنوبي البلاد

عاجل
كييف - العرب اليوم

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، مقتل 27 جنديًا روسيًا وتدمير المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم في الاتجاه الجنوبي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أوكرانيا تعلن عن مقتل 27 جنديًا روسيًا وتدمير معداتهم العسكرية جنوبي البلاد أوكرانيا تعلن عن مقتل 27 جنديًا روسيًا وتدمير معداتهم العسكرية جنوبي البلاد



أخبار ذات صلة

GMT 13:04 2022 الإثنين ,31 تشرين الأول / أكتوبر

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية
العرب اليوم - جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

GMT 13:03 2022 الإثنين ,31 تشرين الأول / أكتوبر

اليمن تعلن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في قصف حوثي علي حي سكني في تعز
العرب اليوم - اليمن تعلن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في قصف حوثي علي حي سكني في تعز

GMT 12:57 2022 الإثنين ,31 تشرين الأول / أكتوبر

اعتقال 7 أشخاص على صلة بالهجوم على مزار ديني في شيراز الإيرانية
العرب اليوم - اعتقال 7 أشخاص على صلة بالهجوم على مزار ديني في شيراز الإيرانية

GMT 10:11 2022 الإثنين ,31 تشرين الأول / أكتوبر

سماع دوي انفجارات في "كييف" وانقطاع التيار الكهربائي
العرب اليوم - سماع دوي انفجارات في "كييف" وانقطاع التيار الكهربائي

GMT 10:09 2022 الإثنين ,31 تشرين الأول / أكتوبر

ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في الهند إلى 132 قتيلا
العرب اليوم - ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في الهند إلى 132 قتيلا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إليسا تتألق بفستان بقصّة أميرات ديزني من توقيع Alexander McQueen

الرياض ـ العرب اليوم

بتغيير لافت في اختيار فساتينها، أطلت النجمة اللبنانية إليسا في افتتاح حفلات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية بفستان باللون الأصفر الخردلي بقصّة أميرات ديزني وهو ستايل لم يعهده الجمهور عليها حيث كانت غالبا ما تتجه نحو الفساتين المسحوبة على الجسم خاصة الفساتين القصيرة، ولم تحبذ قصات الفساتين الكلوش والمنفوشة، فشبّه الجمهور اطلالتها بأميرات ديزني، بينما فاجأت الفنانة أروى متابعيها على انستغرام بنشرها صورا بنفس الفستان حيث لفتت الى ارتدائه قبل إليسا خلال تصوير أحدث أعمالها الغنائية، فإليكم التفاصيل. النجمة اللبنانية إليسا تصدر اسمها الترند بعد حفلها الناجح والمميز مع مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في موسم الرياض في المملكة العربية السعودية. وإختارت صاحبة اغنية "اجمل احساس" فستانا لافتا عكس التغيير الواضح ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:12 2022 الإثنين ,31 تشرين الأول / أكتوبر

ياسمين صبري بإطلالات رسمية مُميّزة
العرب اليوم - ياسمين صبري بإطلالات رسمية مُميّزة

GMT 15:41 2022 السبت ,29 تشرين الأول / أكتوبر

لعشاق فصل الشتاء هذه الدول الأشد برودة في العالم
العرب اليوم - لعشاق فصل الشتاء هذه الدول الأشد برودة في العالم

GMT 06:27 2022 الأحد ,30 تشرين الأول / أكتوبر

ألوان جدران غرف النوم التي تساعد على الاسترخاء
العرب اليوم - ألوان جدران غرف النوم التي تساعد على الاسترخاء

GMT 11:42 2022 الأحد ,30 تشرين الأول / أكتوبر

لافروف يؤكد أن القيادة الروسية لا تزال مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا
العرب اليوم - لافروف يؤكد أن القيادة الروسية لا تزال مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا

GMT 05:41 2022 الإثنين ,31 تشرين الأول / أكتوبر

ماسك يشتبك مع صحيفة "نيويورك تايمز" حول قصة الاعتداء على زوج بيلوسي
العرب اليوم - ماسك يشتبك مع صحيفة "نيويورك تايمز" حول قصة الاعتداء على زوج بيلوسي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:39 2022 الأربعاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

تناول الطعام قبل النوم يحدث تغييرات خطيرة في الأنسجة الدهنية
العرب اليوم - تناول الطعام قبل النوم يحدث تغييرات خطيرة في الأنسجة الدهنية

GMT 19:58 2015 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

فوائد التين كعلاج فعال للبواسير
العرب اليوم - فوائد التين كعلاج فعال للبواسير

GMT 02:27 2022 الإثنين ,03 تشرين الأول / أكتوبر

الكوليرا تودي بحياة 7 على الأقل في هايتي
العرب اليوم - الكوليرا تودي بحياة 7 على الأقل في هايتي

GMT 22:39 2022 الجمعة ,19 آب / أغسطس

أفضل الأطعمة لتخفيف الأعراض الشائعة مثل التعب والأرق وما يجب تجنبه
العرب اليوم - أفضل الأطعمة لتخفيف الأعراض الشائعة مثل التعب والأرق وما يجب تجنبه

GMT 02:19 2016 الإثنين ,20 حزيران / يونيو

مدينة وجدة من أقدم المدن المغربية التي تزخر بالجمال والعبق التاريخي
العرب اليوم - مدينة وجدة من أقدم المدن المغربية التي تزخر بالجمال والعبق التاريخي

GMT 00:41 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

سرحان يؤكّد أنّ اضطرابات التوحّد تُكتشف عند 3 أعوام
العرب اليوم - سرحان يؤكّد أنّ اضطرابات التوحّد تُكتشف عند 3 أعوام

GMT 17:34 2022 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

5 علامات تدل علي فقدان الجسم فيتاميناً رئيسياً
العرب اليوم - 5 علامات تدل علي فقدان الجسم فيتاميناً رئيسياً

GMT 07:59 2019 الأحد ,04 آب / أغسطس

مؤرخة تروي اللحظات الأكثر رعبًا في حياتها داخل أنفاق "الهرم الأكبر" المظلمة
العرب اليوم - مؤرخة تروي اللحظات الأكثر رعبًا في حياتها داخل أنفاق "الهرم الأكبر" المظلمة

GMT 05:10 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

دلال الدوب تشتهر بأسلوبها المختلف في اختيار الأزياء
العرب اليوم - دلال الدوب تشتهر بأسلوبها المختلف في اختيار الأزياء

GMT 11:40 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان

البودرة الحرة تساعد على الوقاية من رطوبة المناخ
العرب اليوم - البودرة الحرة تساعد على الوقاية من رطوبة المناخ

GMT 16:44 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

أحد أولياء الأمور يناشد المسؤولين بالتحقيق في واقعة مدرسة "نفرتاري"
العرب اليوم - أحد أولياء الأمور يناشد المسؤولين بالتحقيق في واقعة مدرسة "نفرتاري"

GMT 14:27 2018 الخميس ,22 شباط / فبراير

الأسود مع الأبيض من أفضل ألوان واجهات المنازل الخارجية
العرب اليوم - الأسود مع الأبيض من أفضل ألوان واجهات المنازل الخارجية

GMT 03:21 2018 السبت ,03 شباط / فبراير

مجموعة من الأدوات الحجرية المتطورة في الهند تثير حيرة علماء الآثار
العرب اليوم - مجموعة من الأدوات الحجرية المتطورة في الهند تثير حيرة علماء الآثار

GMT 03:00 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر

اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب السودان ابتداءً من الأحد
العرب اليوم - اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب السودان ابتداءً من الأحد

GMT 04:03 2017 الجمعة ,27 تشرين الأول / أكتوبر

محكمة بريطانية تنظر اتهام امرأة لتشجيع زوجها لتنفيذ هجوم إرهابي
العرب اليوم - محكمة بريطانية تنظر اتهام امرأة لتشجيع زوجها لتنفيذ هجوم إرهابي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab