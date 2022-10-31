أوكرانيا تعلن عن مقتل 27 جنديًا روسيًا وتدمير معداتهم العسكرية جنوبي البلاد

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، مقتل 27 جنديًا روسيًا وتدمير المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم في الاتجاه الجنوبي، خلال الـ24 ساعة الماضية.