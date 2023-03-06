أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم ، القبض على 6 إرهابيين في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وذكرت الوكالة العراقية - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنها تمكنت من إلقاء القبض على 6 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين اشتركوا في تفجير المساكن، وخطف المواطنين وإجبارهم على دفع إتاوة، والتبليغ عن تحركات القوات الأمنية، ونقل المواد الغذائية للإرهابيين، وتوزيع ما يسمى الكفالات على عناصر داعش".