مصر تدعم السعوديه للحفاظ علي امنها واستقرارهاأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واطمئنانه على استقرار السعودية في تجاوز أزمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.وقال السيسي، خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي بمنتدى شباب العالم، إن المملكة العربية السعودية دولة كبيرة ولا أحد يستطيع هز استقرارها، وأن مصر تدعمها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك وفقا "لوكالة أنباء الشرق الأوسط".وقال الرئيس المصري: "نحن مطمئنون على الإدارة الحكيمة والرشيدة للمملكة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".وأشار إلى أن الإعلام قام بدور سلبي فيما يتعلق بقضية مقتل خاشقجي، ونحن بحاجة للتوقف وانتظار أن تعلن الجهات المعنية المسئولة والجهات القضائية نتيجة التحقيقات حول هذه القضية.