بري يصرح كل ما يحصل في المنطقة والإقليم هدفه أسرلة فلسطين وتهويد القدس وتمرير صفقة القرن وضمّ منطقة الأغوار لكن فلسطين كانت وستبقى تحتل الأولوية في وجداننا والقدس تأبى أن تتحرر إلا على أيدي المؤمنين