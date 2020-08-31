بري يصرح أخطر ما كشفته كارثة المرفأ هو سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي بالكامل ولا بدّ من تغيير في هذا النظام الطائفي فهو علّة العلل وهو الفساد والحرمان ولا بدّ من الخلاص منه