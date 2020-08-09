عون: أتوجه بالشكر الى الرئيس الصديق ماكرون على مبادرته وأشكر جميع رؤساء وقادة الدول المشاركين معنا اليوم والذين تجمعهم محبة لبنان والرغبة الصادقة بدعم هذا البلد