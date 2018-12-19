الهند تطلق صاروخًا فضائيًا جديدًا لدعم قدرات القوات الجوية

أطلقت مؤسسة بحوث الفضاء الهندية، اليوم الأربعاء،في نيودلهي صاروخاً إلى الفضاء يحمل على متنه قمر اتصالات حديث "غي أس إي تي - 7أس"، لدعم إمكانات الجيش الهندي في الفضاء.

نقلًا عن سبوتنيك