الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة ومروحية أوكرانيتين ومقتل 270 جنديا خلال 24 ساعة

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها أسقطت طائرة "ميج-29" ومروحية "مي-8" أوكرانيتين في أجواء دونيتسك، وقتلت نحو 230 جنديا للعدو على عدة محاور خلال اليوم الماضي.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية.

وأفاد التقرير، أنه على محور كوبيانسك - قُتل ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا ودمرت مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "جفوزديكا"، مضيفاً أنه على محور كراسني ليمان – تصفية ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وتدمير مدفع هاوتزر D-30، وراجمة صواريخ "جراد"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح التقرير أنه على محور دونيتسك – خلال العمليات الهجومية لمجموعة القوات "الجنوبية" تم القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، وأربعة مدافع هاوتزر "مستا-بي" وراجمة صواريخ "جراد"، إضافة إلى تدمير حظيرة بالمعدات العسكرية للواء الآلي 110 الأوكراني.