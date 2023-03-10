حركة بوكو حرام تقتل 29 شخصا شمال شرقي نيجيريا

قتل مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى حركة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة 29 شخصا على الأقل شمال شرقي نيجيريا، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الجمعة.

وقال ساني كاميلو المتحدث باسم الشرطة إن الهجوم وقع بالقرب من قرية ديكوا، بالقرب من حدود تشاد المجاورة.

وذكر كاميلو أن قوات الأمن تمكنت في نهاية المطاف من صد المسلحين. وبحسب الأمم المتحدة في نيجيريا كان بين الضحايا أشخاص نازحون فروا من الحركة بالفعل.

وتكثر الهجمات وعمليات الخطف في شمال نيجيريا البالغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة.

وتنشط حركة بوكو حرام التي تعني "التعليم الغربي حرام" خاصة في شمال شرقي البلاد، بينما تنفذ عصابات إجرامية هجمات في أنحاء أخرى من الشمال.

ومنذ عام 2009، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص على أيدي تلك الجماعة المتطرفة في المنطقة، كما تم تشريد ما يقدر بنحو 5ر2 مليون شخص من ديارهم.