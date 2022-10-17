الدفاع البيلاروسية تعلن أن حوالي 170 دبابة ستصل من روسيا في إطار نشر قوات مشتركة
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الدفاع البيلاروسية تعلن أن حوالي 170 دبابة ستصل من روسيا في إطار نشر قوات مشتركة

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العرب اليوم - الدفاع البيلاروسية تعلن أن حوالي 170 دبابة ستصل من روسيا في إطار نشر قوات مشتركة

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موسكو ـ مصر اليوم

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن حوالي 170 دبابة و200 عربة قتالية مدرعة و100 قذيفة هاون من عيار أكثر من 100 ملم ستصل لبيلاروس كجزء من مجموعة القوات البيلاروسية - الروسية المشتركة.

وكتب رئيس قسم التعاون العسكري الدولي، مساعد وزير الدفاع البيلاروسي فاليري ريفينكو على "تويتر": "إجمالي عدد القوات التي ستصل إلى بيلاروس حوالي 9000 فرد، ونحو 170 دبابة، وما يصل إلى 200 مركبة مدرعة و100 وحدة من قاذفات هاون من عيار أكثر من 100 مليمتر".

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الدفاع البيلاروسية تعلن أن حوالي 170 دبابة ستصل من روسيا في إطار نشر قوات مشتركة الدفاع البيلاروسية تعلن أن حوالي 170 دبابة ستصل من روسيا في إطار نشر قوات مشتركة



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