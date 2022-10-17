الدفاع البيلاروسية تعلن أن حوالي 170 دبابة ستصل من روسيا في إطار نشر قوات مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن حوالي 170 دبابة و200 عربة قتالية مدرعة و100 قذيفة هاون من عيار أكثر من 100 ملم ستصل لبيلاروس كجزء من مجموعة القوات البيلاروسية - الروسية المشتركة.

وكتب رئيس قسم التعاون العسكري الدولي، مساعد وزير الدفاع البيلاروسي فاليري ريفينكو على "تويتر": "إجمالي عدد القوات التي ستصل إلى بيلاروس حوالي 9000 فرد، ونحو 170 دبابة، وما يصل إلى 200 مركبة مدرعة و100 وحدة من قاذفات هاون من عيار أكثر من 100 مليمتر".