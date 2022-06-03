أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية، اليوم الجمعة، تحييد خمسة من مقاتلي حزب "العمال الكردستاني" في سياق العملية العسكرية في شمال العراق. وقالت الإدارة العسكرية التركية: "إن قواتنا المسلحة التركية تواصل القتال بشكل فعال وحاسم ضد الإرهابيين. وتم تحييد خمسة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق".