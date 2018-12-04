الكرملين يستبعد وقوف اميركا وراء احتجاجات فرنسا

استبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف -اليوم الثلاثاء- وقوف الولايات المتحدة وراء موجة الاحتجاجات بفرنسا في الوقت الراهن.

وأكد بيسكوف -في تصريح له اليوم - "لا أستطيع القول إن النفوذ الأمريكي وراء ما تشهده فرنسا من اضطرابات في الوقت الراهن"، وذلك ردا على سؤال حول تعليقه حول احتمالات وقوف واشنطن وراء موجة الاحتجاجات في فرنسا.

وتتواصل احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا للأسبوع الثالث على التوالي; اعتراضا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية وأبرزها زيادة الضرائب على أسعار الوقود.