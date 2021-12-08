إطلاق سراح المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس فيما يتعلق بقضية خاشقجي
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إطلاق سراح المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس فيما يتعلق بقضية خاشقجي

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العرب اليوم - إطلاق سراح المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس فيما يتعلق بقضية خاشقجي

إطلاق سراح المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس فيما يتعلق بقضية خاشقجي
باريس ـ العرب اليوم

قرر الادعاء الفرنسي اليوم الأربعاء إخلاء سبيل المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس في وقت سابق فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

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إطلاق سراح المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس فيما يتعلق بقضية خاشقجي إطلاق سراح المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس فيما يتعلق بقضية خاشقجي



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