رئيس الحكومة الليبية يقول إن بناء الأوطان يتم من خلال جيش وطني يكون ولاؤه للوطن فقط
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رئيس الحكومة الليبية يقول إن بناء الأوطان يتم من خلال جيش وطني يكون ولاؤه للوطن فقط

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العرب اليوم - رئيس الحكومة الليبية يقول إن بناء الأوطان يتم من خلال جيش وطني يكون ولاؤه للوطن فقط

رئيس الحكومة الليبية يقول إن بناء الأوطان يتم من خلال جيش وطني يكون ولاؤه للوطن فقط
طرابلس - العرب اليوم

رئيس الحكومة الليبية يقول إن بناء الأوطان يتم من خلال جيش وطني يكون ولاؤه للوطن فقط

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رئيس الحكومة الليبية يقول إن بناء الأوطان يتم من خلال جيش وطني يكون ولاؤه للوطن فقط رئيس الحكومة الليبية يقول إن بناء الأوطان يتم من خلال جيش وطني يكون ولاؤه للوطن فقط



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