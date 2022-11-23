 القوات الروسية تطلق النار على قافلة سيارات مدنية متوجهة إلى زاباروجيا

أعلنت الخدمة الصحفية لإدارة خدمات الطوارئ الحكومية فى أوكرانيا اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أطلقت النار على قافلة من السيارات المدنية كانت تسير على طريق ترابى متجهة إلى زاباروجيا.