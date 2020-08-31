بري يصرح البلد لم يعد يملك فائضاً من الاستقرار الاقتصادي والمالي ولا الأمني الذي بدأ يهتزّ وكلام الرئيس الفرنسي عن فتنة داخلية وحرب أهلية ليس عبثياً والخوف والقلق على لبنان هذه المرة ليس من الخارج بل من الداخل