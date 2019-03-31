موغريني : يجب العودة إلى حدود 67 والقدس عاصمة للدولتين

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، إنه يجب العودة إلى المفاوضات لدفع حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وذكرت موغريني، في كلمتها أمام مؤتمر القمة العربية المنعقد في تونس، "يجب العودة إلى حدود 67 والقدس عاصمة للدولتين".

كما أكد موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لضم الجولان المحتل إلى إسرائيل، لافتة إلى أن الاتحاد يسعى إلى حل في سوريا يكون سلميا ومستداما.

وبشأن الأزمة في اليمن، قالت موغريني "نريد أن تترجم مقررات ستوكهولم إلى خطوات على الأرض في اليمن".

وتابعت "يجب أن نبحث على حلول في سوريا وليبيا وفق القرارات الأممية"، مشيرة إلى أنه يجب مساعدة الشعب الليبي على التوصل إلى حل سياسي لأزمته.

وأعربت موغيريني أيضا عن أملها في أن يسفر المؤتمر الوطني الليبي المزمع عقده الشهر القادم عن انطلاقة للمسار السياسي.

واختتمت حديثها بالقول "علينا مواجهة الكثير من التحديات المشتركة بين أوروبا والدول العربية"، مضيفة "نحن مطالبون بمكافحة خطاب الكراهية ورفض الأجانب".