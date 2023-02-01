﻿عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 7 فلسطينيين

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 70 مستوطنا و10 من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل المزعوم"، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

يذكر أن 4218 مستوطنا اقتحموا الأقصى منذ مطلع العام الجاري، من بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.