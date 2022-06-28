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جرحى جراء انفجار في شمال طهران

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طهران - العرب اليوم

 شهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، انفجارا داخل محل لتصليح السيارات في منطقة قيطرية، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى وتسبب بأضرار مادية. وأفاد المتحدث باسم إطفائية طهران بأن انفجارا داخل محل لتصليح السيارات في منطقة قيطرية شمالي طهران، أدى إلى جرح 4 أشخاص وتمت الإشارة إلى أن الحريق التهم عددا من المحلات المجاورة، و4 سيارات كانت محيطة بموقع الانفجار.

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جرحى جراء انفجار في شمال طهران جرحى جراء انفجار في شمال طهران



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