القبض على 10 أشخاص للاشتباه في صلتهم بهجوم تشابهار

أعلنت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الأحد، إلقاء القبض على 10 أشخاص، للاشتباه في صلتهم بالهجوم على القوات الأمنية في مدينة تشابهار، جنوب شرقي البلاد.

وقال قائد قوات الشرطة الإيرانية حسين أشتري أنه "تم القبض على 10 أشخاص على صلة بهجوم مددينة تشابهار الإرهابي"، حسب ما نقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية.

نقلًا عن سبوتنيك