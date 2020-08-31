بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر: أدعو إلى أن يأخذ التحقيق في زلزال انفجار المرفأ مجراه دون إبطاء ودون تسرّع وليستعن القضاء اللبناني بمن يريد فنياً وتقنياً تحت سقف حفظ سيادة لبنان وعدم استباحة سلطاته ولتكن هذه الجريمة على فداحتها امتحاناً للقضاء