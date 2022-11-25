الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 200 مرتزق بولندي في مقاطعة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، عن مقتل أكثر من 300 مرتزق خلال اليوم الماضي، بينهم أكثر من 200 مرتزق بولندي بمقاطعة خاركوف. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الجو-فضائية الروسية وجهت ضربات دقيقة إلى مناطق تمركز المرتزقة في منطقة فيليكي خوتوري بمقاطعة خاركيف، قضت خلالها على نحو 200 مسلح بولندي .