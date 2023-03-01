الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين من بلدة العيساوية في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 4 مواطنين من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة المذكورة واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال فتى من العيسوية، بعد الاعتداء عليه، أثناء تواجده قرب محطة القطار الخفيف في القدس.