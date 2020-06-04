قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظة قلقيلية.

وذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان في المحافظة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية واعتقلت كلًا من: سعد تيسير منصور وزيد فتحي رضوان وآياد أحمد شبيطة ، ويحيى رشيد رضوان ، ومن بلدة كفر ثلث اعتقلت أدهم رفيق شواهنة.