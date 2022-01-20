روسيا تعلن عن مناورات عسكرية ضخمة تشمل محيطات وسط تصاعد التوتر مع الغرب
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روسيا تعلن عن مناورات عسكرية ضخمة تشمل محيطات وسط تصاعد التوتر مع الغرب

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العرب اليوم - روسيا تعلن عن مناورات عسكرية ضخمة تشمل محيطات وسط تصاعد التوتر مع الغرب

روسيا تعلن عن مناورات عسكرية ضخمة تشمل محيطات وسط تصاعد التوتر مع الغرب
موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات الضخمة خلال شهري يناير وفبراير في جميع المناطق الخاضعة لمسؤولية الأساطيل الروسية.وقالت وزارة الدفاع إن "البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات في جميع مجالات مسؤولية الأساطيل. ووفقا لخطة تدريب القوات المسلحة لروسيا الاتحادية لعام 2022، في يناير وفبراير، تحت الإشراف العام للقائد العام للقوات البحرية الأميرال نيكولاي إيفمينوف.ووفقا لوزارة الدفاع سيشارك في الترديبات حوالي 10 آلاف جندي، و140 سفينة حربية وسفن دعم، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان إن التدريبات ستركز بالأساس على عمل القوات البحرية والقوات الفضائية لحماية المصالح الروسية في المحيطات، وكذلك لمواجهة التهديدات العسكرية التي تتعرض لها روسيا الاتحادية في البحر والمحيطات.كذلك أكدت الوزارة أن التدريبات ستشمل مناطق مياه البحار المتاخمة للأراضي الروسية، والمناطق ذات الأهمية في المحيط العالمي، وستجري تدريبات منفصلة في مياه البحر الأبيض المتوسط​​، والشمال، وبحر أوخوتسك، والجزء الشمالي الشرقي من المحيط الأطلسي وفي المحيط الهادئ.

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روسيا تعلن عن مناورات عسكرية ضخمة تشمل محيطات وسط تصاعد التوتر مع الغرب روسيا تعلن عن مناورات عسكرية ضخمة تشمل محيطات وسط تصاعد التوتر مع الغرب



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