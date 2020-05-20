بلجيكا تسجل 192حالة إصابة جديدة بكورونا
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بلجيكا تسجل 192حالة إصابة جديدة بكورونا

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العرب اليوم - بلجيكا تسجل 192حالة إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا
بروكسيل - العرب اليوم

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 -)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55983 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 90150 حالة بعد تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، بينما تماثل للشفاء 160 حالة.

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بلجيكا تسجل 192حالة إصابة جديدة بكورونا بلجيكا تسجل 192حالة إصابة جديدة بكورونا



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