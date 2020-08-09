مدبولي يؤكد أن العام الدراسي الجديد سيحقق أهداف التعليم مع حماية الطلبة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات سيتم وفق منظومة متكاملة لتحقيق أهداف التعليم، وحماية المشاركين في العملية التعليمية.وأضاف "مدبولي"، في تصريحات صحفية له عقب اجتماعه بوزيري التعليم والتعليم العالي لمناقشة التصورات المبدئية للعام الدراسي الجديد: "في ضوء ما فرضته علينا جائحة كورونا، يجب أن نتفق على تصور محدد لسير العملية التعليمية، خلال العام الدراسيّ الجديد 2020-2021، خاصة في ظل ما تفرضه علينا أيضاً ظروفنا من كثرة أعداد الطلاب، وهو ما يتسبب في زيادة الكثافة الطلابية وحدوث التزاحم".

وتابع: "الأمر يحتاج إلى ترسيخ منظومة متكاملة الأركان لتحقيق الأهداف المطلوبة من العملية التعليمية، وفي الوقت نفسه حماية الطلاب والمدرسين وجميع العاملين في المنظومة التعليمية".

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