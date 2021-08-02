قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 مواطنين من عدة مناطق في فلسطين
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 مواطنين من عدة مناطق في فلسطين

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العرب اليوم - قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 مواطنين من عدة مناطق في فلسطين

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي
غزة ـ العرب اليوم

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، 7 مواطنين من عدة مناطق بفلسطين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات اعتقلت مواطنين من بلدة جبع جنوب جنين، وسط اندلاع مواجهات، كما قامت باعتقال 3 من محافظة الخليل عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.  كما داهمت القوات، عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وبني نعيم، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالى جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق فى بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.  وفى السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة قفين شمال طولكرم بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 مواطنين من عدة مناطق في فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 مواطنين من عدة مناطق في فلسطين



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