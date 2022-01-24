قوات العمالقة تحرر مركز مديرية حريب في مأرب اليمنية من مليشيات الحوثي

قوات ألوية العمالقة تمكنت من تحرير مركز مديرية حريب بمحافظة مأرب اليمنية ووفق المصدر فقد تم دحر الحوثي بعد معارك عنيفة مع عناصر المليشيات، أدت إلى تحرير مركز المديرية الاستراتيجية المصدر أكد أيضا أن طلائع من قوات العمالقة، وصلت ظهر اليوم مركز مديرية حريب. وكانت قوات ألوية العمالقة سيطرت في وقت سابق على جبال "ضاحة شقير" والقرن والمدفون، وهي مواقع مطلة على حريب بالإضافة إلى سيطرتها على جبال والحقيل ومهران، وهي الأخرى مطلة على طريق الجفرة-العبدية بمحافظة مأرب، بعد معارك عنيفة وتكبيد المليشيات مئات القتلى والجرحى.