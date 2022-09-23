ارتفاع ضحايا مركب الموت اللبناني إلى 73

ارتفاع ضحايا مركب الموت اللبنانى، أعلن وزير الصحة السوري حسن محمد الغباش، الجمعة، ارتفاع ضحايا غرق مركب الموت إلى 73 فى حصيلة غير نهائية، مشيرا إلى أن هناك 20 آخرين تلقوا العلاج فى الهيئة العامة لمستشفى الباسل فى طرطوس.