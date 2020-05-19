الإمارات تسجل 873 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الإمارات 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليصل عدد الحالات المسجلة إلى 25,063 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجّلت 3 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، لترتفع حالات الوفاة إلى 227 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1,214 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 10,791حالة.