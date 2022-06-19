انفجارات قوية تهز وسط دونيتسك

أفاد مراسلنا في دونيتسك اليوم الأحد، بأنه تسمع في وسط المدينة أصوات القذائف ودوي الانفجارات مجددا. ووفقا لقيادة قوات دونيتسك، أطلق الجيش الأوكراني في الساعة 12:00 ثماني قذائف من عيار 122 مم على منطقة كويبيشيف في المدينة، وبعد 20 دقيقة أطلقت القوات الأوكرانية خمس قذائف أخرى كما تعرضت قرى ميخائيلوفكا وبانتيليمونوفكا وأوزريانوفكا، اليوم لقصف مدفعي (وقتل مدني هناك نتيجة ذلك). في المجموع، سقط سبعة أشخاص ضحايا لهجمات جيش أوكرانيا خلال اليوم الماضي، وأصيب 24 آخرون. يشار إلى أن القوات الأوكرانية تفتح نيرانها بشكل يومي على مدن وقرى جمهورية دونيتسك من المدفعية الثقيلة ومدافع الهاون وراجمات الصواريخ.