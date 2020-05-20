لبنان تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت لبنان 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية - في تقريرها اليومي - إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابة بالفيروس إلى 961 إصابة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة.