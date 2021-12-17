شهد شارع الحبيب بورقيبة والطرق المؤدية إليه في وسط العاصمة التونسية تعزيزات أمنية مكثفة، الجمعة، ترقباً لمظاهرات إحياء الذكرى الـ11 للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وقالت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" إنه تم وضع حواجز في الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة، مع تفتيش كل المتجهين إلى الشارع الرئيسي في العاصمة، والذي يحتضن ثلاث وقفات احتجاجية في أماكن مختلفة.