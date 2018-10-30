عرضت شركة "سيمنز" فيلماً قصيراً عن مصر أمام قمة الاستثمار غير الرسمية لمجموعة العشرين مع الشركات الألمانية والدول الأعضاء في مبادرة الشراكة مع أفريقيا المنعقدة في برلين.

ورصدت قيمة آلية العمل في إطار البنية التحية والتقنية في مختلف ربوع مصر، مشيرة إلي أنها تعمل للتحول الرقمي في مصر.

واختتمت "سيمنز" الفيلم بكلمة: "مع مصر من أجل مصر".