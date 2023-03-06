صفارات الإنذار تدوي في مناطق أوكرانية وأنباء عن انفجارات بكييف

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم، في عدة مناطق أوكرانية، وكذلك العاصمة كييف.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، وخاركوف، تشيركاسي، كيروفوغراد والعاصمة كييف والمناطق المحيطة بها.

وفي وقت سابق من مساء ، صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتي سومي، وتشيرنيهيف.

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى سماع دوي انفجارات في مقاطعتي كييف ودنيبروبيتروفسك.

أمس، انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في مناطق تشيركاسي، بولتافا، سومي، كيروفوغراد، خاركوف، دنيبروبتروفسك، وميكولايف، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.