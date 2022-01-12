أردوغان يتعهد بالعمل على خفض الأسعار في تركيا في أقرب وقت ممكن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن حكومته مصممة على جعل تركيا في "دوري الأبطال اقتصاديا". وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي. وأوضح أردوغان أن حكومته تواصل طريقها لبلوغ هدفها المنشود اقتصاديا وهو دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم. وأضاف أن حكومات حزب العدالة والتنمية مستمرة في النهوض باقتصاد البلاد، رغم عديد العراقيل التي اعترضتها خلال فترة توليها للسلطة في البلاد. وأشار إلى أن حكومته أزالت إلى حد كبير، نقاط ضعف الاقتصاد التركي التي كانت تتم عبرها التدخلات الخارجية الهادفة إلى زعزعة استقرار النظام المالي التركي. وتابع قائلا: "بالطبع نعاني من مشكلة التضخم، وعلاوة على ذلك عانت تركيا أيضًا من مشكلة مؤلمة وهي تقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم في بلدنا أقل نسبيًا من مثيلتها في البلدان الأخرى". ولفت إلى أن أرقام التضخم الحالية وتقلبات أسعار الصرف، لا تتناسب مع حقيقة وواقع الاقتصاد التركي، مؤكدا أن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال فترة وجيزة.