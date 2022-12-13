الهيئة الروسية لمكافحة الإرهاب تعلن إحباط 64 هجوماً إرهابياً منذ بداية السنة

أعلنت الهيئة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أنها منذ تمكنت بداية العام، من منع 64 هجوما إرهابيا فى روسيا، والكشف عن 68 خلية تآمرية للإرهابيين الدوليين. وأضافت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه ونتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها هذا العام، تم منع 123 جريمة إرهابية، من بينها 64 هجوما إرهابيا، في مرحلة الإعداد.