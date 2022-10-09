ضبط قذائف وذخائر في حافلة ركاب في عدن اليمنية‎‎

أعلنت قوات الحزام الأمني في عدن جنوب اليمن مساء السبت، ضبط عدد من القذائف والقنابل والذخائر شديدة الانفجار في حافلة كانت تقل عددا من الركاب بمنطقة العريش وقال النقيب ناصر الدهشلي قائد القطاع السابع لقوات الحزام الأمني في عدن، إن أفراد حاجز أمني في منطقة العريش التابعة لمديرية خورمكسر شرق عدن، ضبطوا 4 قذائف RBG و5 قنابل يدوية و 28 طلقة سلاح نوع 23.