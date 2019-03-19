التقط سائق سيارة مشهدا مثيرًا على طريق في ولاية نيو هامبشير الأميركية ليحقق انتشارًا كبيرًا على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل حتى أن شبكة ABC الإخبارية نشرته عبر "تويتر".

ويظهر في الفيديو ديك رومي من الحجم الكبير وهو يقوم بدور “شرطي السير” حيث تمكن من توقيف السيارات على خطي السير ليسمح لكافة أفراد “القطيع” من الديك الرومي بالمرور بسلام. ولم يتحرك الديك الرومي من مكانه حتى اطمأن إلى مرور الجميع إلى الضفة الأخرى من الطريق المليئة بالثلوج.