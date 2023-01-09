مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وأضافت وكالة "وفا" الفلسطينية أن شرطة الاحتلال يرافقها موظف من دائرة ما تسمى بـِ(سلطة الآثار) قاموا بتصوير غرف حراس المسجد الأقصى، وأعمدة المصليات في المسجد، خلال اقتحام المستوطنين.

كان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكى قد أكد، أمس الأحد، إنه يجرى الآن دراسة خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلى، ضد الشعب الفلسطيني، بسبب لجوء دولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.