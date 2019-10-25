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وصول مجموعة جديدة من أنصار حزب الله إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت

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وصول مجموعة جديدة من أنصار حزب الله إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت وصول مجموعة جديدة من أنصار حزب الله إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت



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في إطلالة متجدّدة وملفتة لها، خطفت كيم كارداشيان ‏Kim Kardashian‏ الانظار باختياراتها أجمل صيحات الموضة الأحب على قلبها بعد أن اختارت في الآونة الأخيرة ستايلاً مختلفاً عن هذه التصاميم التي تتألق بها. شاهدي أناقة كيم كارداشيان ‏Kim Kardashian بهذه التصاميم الكاجوال، وشاركينا رأيك هل أعجبك اختيارها لهذه الصيحات الشبابية؟ إذاً، أطلت كيم كارداشيان Kim Kardashian بأناقة شبابية من خلال تألقها بتنورة سوداء عالية الخصر وتتخطى حدود الركبة من توقيع دار Rick Owens. فهذا التصميم الشفاف من الأسفل والذي يظهر تقاسيم جسمها الجريئة ومفاتنها الواضحة تم تنسيقه مع الكروب توب القصيرة والبارزة بنقشات جلد الأفعى الرائجة كثيراً في المواسم المقبلة مع الأكمام الطويلة والضيقة. ونسّقت كيم كارداشيان Kim Kardashian مع هذه التصاميم، موضة الصندل المفرّغ ذات الباند الأمامي ...المزيد

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